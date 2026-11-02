При 100% преброени протоколи в ЦИК: Илияна Йотова е седмият президент на България, избраха я над милион българи

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Илияна Йотова е седмият президент на България. Това показват резултатите от втория тур при 100% преброени протоколи в битката за „Дондуков" 2 към 9:15 часа.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 57,566% или 1 093 852 гласа. Андрей Гюров и Георги Кандев са с 39,483 на сто или 750 251 гласа.

2,951% от гражданите не са подкрепили никого, равняващи се на 56 080 гласа.

Двойките Йотова - Вълчев и Гюров - Кандев се изправиха на балотаж в неделя, след като на първия тур на 25 октомври не беше излъчен окончателен победител.

На първия тур разликата между двойките бе значително по малка - 528 951 за Йотова срещу 486 232 за Гюров. На втория тур и двете двойки почти удвоиха резултата си, но Йотова - Вълчев категорично взеха победата с 343 601 гласа повече.

Илияна Йотова ще стане първият български политик , който ще има три мандата на "Дондуков" 2 - два като вице, от които една година действащ държавен глава, и редовен като президент. С опция за втори след още 5 години. Тя е и първата жена, избрана на поста.

Встъпването ѝ в длъжност ще стане в края на януари.