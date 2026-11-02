ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сметната палата: АПИ сключила договори за 18 млрд....

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23849622 www.24chasa.bg

При 100% преброени протоколи в ЦИК: Илияна Йотова е седмият президент на България, избраха я над милион българи

Мария Нишанджиева
4572
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

Илияна Йотова е седмият президент на България. Това показват резултатите от втория тур при 100% преброени протоколи в битката за „Дондуков" 2 към 9:15 часа.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 57,566% или 1 093 852 гласа. Андрей Гюров и Георги Кандев са с 39,483 на сто или 750 251 гласа.

2,951% от гражданите не са подкрепили никого, равняващи се на 56 080 гласа.

Двойките Йотова - Вълчев и Гюров - Кандев се изправиха на балотаж в неделя, след като на първия тур на 25 октомври не беше излъчен окончателен победител. 

На първия тур разликата между двойките бе значително по малка - 528 951 за Йотова срещу 486 232 за Гюров. На втория тур и двете двойки почти удвоиха резултата си, но Йотова - Вълчев категорично взеха победата с 343 601 гласа повече. 

Илияна Йотова ще стане първият български политик , който ще има три мандата на "Дондуков" 2 - два като вице, от които една година действащ държавен глава, и редовен като президент. С опция за втори след още 5 години. Тя е и първата жена, избрана на поста.

Встъпването ѝ в длъжност ще стане в края на януари. 

Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Мама 24

Последно от

Здраве

Водещи новини

Битката на стихиите - изборното студио на "24 часа" (Видео)