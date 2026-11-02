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До края на годината пенсионерите извън ЕС трябва да подадат "декларация живот"

Специален проект

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Цветелина Стефанова
НОИ
До края на годината пенсионерите извън ЕС трябва да подадат "декларация живот"
НОИ Снимка: 24 часа

Пенсионерите, които получават българската си в държава извън Европейския съюз и с която не се прилагат разпоредбите на международен договор, трябва да подадат специална декларация "Живот" до Националния осигурителен институт. Това се прави от първия работен ден на ноември до 31 декември 2026 г. При неспазване на срока пенсията автоматично се спира.

Декларация живот се подава веднъж годишно между 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година. В същият период пенсионерът трябва да се яви лично пред консулска служба или друг официален компетентен орган в държавата по местоживеене, който да завери декларацията, припомниха от Националния осигурителен институт.

Заверената декларация се адресира до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията. Тя може да бъде подадена лично или чрез упълномощено лице, както и да бъде изпратена в оригинал чрез пощенски оператор. Възможно е подаването да стане и по електронен път чрез Услуга 52 "Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България", достъпна с КЕП или ПИК на НОИ на Единния портал за електронни услуги на институцията.

На интернет страницата на НОИ са налични двуезични формуляри на декларацията на следните езици: английски, испански, френски, немски, италиански и турски. Те могат да бъдат изтеглени от рубрика „Формуляри", „Формуляри на декларации за изплащане на българска пенсия – за държави, за които не се прилагат регламенти и международни договори".

Автор на статията

Цветелина Стефанова Редактор: Цветелина Стефанова

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