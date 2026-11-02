И лодка, освен контейнери, дрейфа в района на потъналия "Контшип джет"

4 контейнера бяха забелязани вчера да дрейфат източно от Бургаския залив, а малко по-късно и дрейфаща лодка. Това става ясно от издадени навигационни предупреждения. И лодката, и контейнерите се намират в прилежащата зона на България в Черно море, на около 46 морски мили на юг от мястото, където в сряда потъна контейнеровозът "Контшип джет", съобщава Maritime.bg.

Лодката е била забелязана вчера около 14:10 ч. От навигационните предупреждения обаче не става ясно дали тя е от потъналия контейнеровоз, нито дали контейнерите са негови. Ако те са от "Контшип джет", за ок. 3 дни и половина, са изминали разстояние, което отговаря на средна скорост на дрейфа около половин възел в южна посока.

Призивът към моряците в района е да плават с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от плаващите в морето обекти.

Контейнеровозът беше поразен на 17 мили от Калиакра и впоследствие потъна. Превозвал е контейнери с литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.

При удара около 20 от контейнерите паднаха в морето. От Изпълнителна агенция "Морска администрация" тогава успокоиха, че не се очаква замърсяване в морето след потъването на кораба.

"Контшип джет" е петият ударен кораб в български води за октомври месец. Атаката се случи на фона на тристранна среща за сигурността в Черно море, която се провеждаше в София с участието на Турция и Румъния.

През нощта на 6 октомври бяха ударени два кораба в извънредната икономическа зона на Черно море - "Ейбъл" и "Алфа Ватан", като вторият потъна. Стана ясно че корабите са били ударени както от въздушни, така и от подводни дронове. След атаката Военноморските сили съдействаха за спасителна операция на екипажите на двата кораба, а след това извършиха и изследване на оцелелия, но сериозно опожарен "Ейбъл". Там обаче не бяха открити никакви останки.

Последва втора атака около 1 часа на 13 октомври, при която отново единият кораб - "Дигнити", потъна, а вторият - "Челси 3" оцеля. Той бе извлачен до пристанището в Бургас, където започна разследване на "Военна прокуратура".