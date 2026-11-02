Първан Симеонов: Андрей Гюров може да играе ново звено между разделилите се ПП и ДБ

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Андрей Гюров е наистина нова звезда в това пространство, напълно възможно е той да има нова политическа тяга, а защо не и да играе ново звено между разделилите се ПП и ДБ.

Това коментира социологът от агенция "Мяра" Първан Симеонов в предаването "Денят започва" по БНТ след президентските избори, на които Илияна Йотова победи на втори тур Андрей Гюров.

По думите му и двамата кандидати са получили сериозна легитимация вчера.

Според социолога лошата новина на тези избори е ниската избирателна активност.

"Оказа се, че президентските избори не пораждат такъв интерес", обясни той.

Боряна Димитрова от социологическата агенция "Алфа рисърч" коментира, че досега не сме имали такава концентрация на властови ресурси. Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч" Кадър: БНТ

"Имаме избран президент с убедителна преднина, с което на практика "Прогресивна България" вече владее всички ключови постове в държавата", каза Димитрова.

"Румен Радев се намеси лично в кампанията и показа, че това е кампания и на "Прогресивна България", коментира Симеонов.

По думите му дебатът е повлиял на голяма степен от гласувалите и то за Йотова.

"Тук лоша сега изиграха част от свръхочакванията, които демократичната общност заложи на Гюров", смята социологът.