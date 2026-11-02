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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23849753 www.24chasa.bg

Социолози: Йотова привлече периферията и само 50% от избирателите на ПБ от април

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Илияна Йотова Снимка: Велислав Николов

Избирателна активност на втори тур е 28,1% според  "Алфа рисърч". Това е най-ниското дъно, което сме удряли. През 2021 г. тя е 34,84%, през 2016 г. - 51,62%, през 2011 г. - 48,21%, през 2006 г. - 41,21%, през 2001 г. - 55,09%, а през 1996 г. - 61,61%.

Тези избори показаха, че има отлив на подкрепа от "Прогресивна България", каза Геновева Петрова от "Алфа рисърч" пред Би Ти Ви.

Социолозите казаха, че Илияна Йотова е привлякла периферен вот. 650 хил. са гласувалите от ПБ, които са подкрепили Йотова, но това са само 50% от тях, каза пък Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС". 

Втората голяма група зад Андрей Гюров пък били гласовете на ГЕРБ.

Илияна Йотова

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