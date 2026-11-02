Гюров и Кандев печелят в 23 и 24 МИР в София, Йотова и Вълчев ги изпреварват в 25-и

Кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев изпреварват победителите в президентските избори Илияна Йотова и Кирил Вълчев в два от трите столични многомандатни избирателни райони. Единствено в 25 МИР резултатът е в полза на действащия държавен глава Йотова.

В 23 МИР (районите Витоша, Изгрев, Красно село, Лозенец, Младост, Панчарево, Студентски и Триадица) Гюров и Кандев получават 59,88% от гласовете, спрямо 37,59% за Йотова - Вълчев. Това става ясно от данните на ЦИК при обработени 100% от протоколите на секционните комисии.

На балотажа за дуото Гюров - Кандев са гласували 116 710 избиратели, а за Йотова и Вълчев - 73 269. "Не подкрепям никого" пък са избрали 4920 избиратели, или 2,52% от имащите право на глас в 23 МИР.

В 24 МИР (районите Възраждане, Искър, Кремиковци, Оборище, Подуяне, Сердика, Слатина и Средец) ситуацията е сходна: за Гюров и Кандев са гласували 56,19%, а за Йотова и Вълчев: 41,034%. Това са 70,6 хил. избиратели на 51 553 в полза на останалите втори кандидати. "Не подкрепям никого" пък е бил изборът на 3481 от избирателите, или 2,77%.

В 25 МИР (най-големият и най-населен столичен район, който обхваща Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър и Овча Купел) ситуацията се променя: тук Йотова и Вълчев събират подкрепа от 50,19%, докато Гюров и Кандев получават 46,5 на сто.

За Йотова и Вълчев са гласували 58 957 души, а за Гюров и Кандев - 54 627. Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 3871 избиратели, или 3,29% от имащите право на глас в 25 МИР.