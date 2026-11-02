ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сметната палата: АПИ сключила договори за 18 млрд....

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23849789 www.24chasa.bg

Наркотици и напушен шофьор хванаха полицаите в изборния ден в Стражишко

Дима Максимова

[email protected]

1356
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция

Малки количества дрога и шофьор, седнал зад волана след употреба на канабис пипнаха полицаите в Стражица в изборната неделя.

Тази нощ в с. Виноград е извършена проверка на 25-годишен местен жител. Иззети са два плика – единият, съдържал около 5 грама листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис, а другият с 5 таблетки, които при полеви наркотест са реагирали на амфетамин. Образувано е бързо производство.

Снощи около 19,30 ч. в с. Камен е извършена проверка на 30-годишен местен жител. У него са намерени около 0,5 грама листна маса, с мирис на марихуана. При бързия тест листата са реагирали на канабис. Образувана е преписка, съобщиха от полицията.

 Вчера в Стражица е спрян лек автомобил, управляван от 29-годишен от с. Камен. При проверка на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на канабис. Срещу него е образувано бързо производство.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Здраве

Водещи новини

Битката на стихиите - изборното студио на "24 часа" (Видео)