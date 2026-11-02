Наркотици и напушен шофьор хванаха полицаите в изборния ден в Стражишко

Малки количества дрога и шофьор, седнал зад волана след употреба на канабис пипнаха полицаите в Стражица в изборната неделя.

Тази нощ в с. Виноград е извършена проверка на 25-годишен местен жител. Иззети са два плика – единият, съдържал около 5 грама листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис, а другият с 5 таблетки, които при полеви наркотест са реагирали на амфетамин. Образувано е бързо производство.

Снощи около 19,30 ч. в с. Камен е извършена проверка на 30-годишен местен жител. У него са намерени около 0,5 грама листна маса, с мирис на марихуана. При бързия тест листата са реагирали на канабис. Образувана е преписка, съобщиха от полицията.

Вчера в Стражица е спрян лек автомобил, управляван от 29-годишен от с. Камен. При проверка на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на канабис. Срещу него е образувано бързо производство.