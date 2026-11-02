Йотова печели убедително в област Смолян с 68,75% при при 100% обработени протоколи

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Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават подкрепата на 17 069 избиратели в област Смолян, или 68,755% от гласувалите.

За Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 6 936 души, което представлява 27,93%.

На първия тур, проведен на 25 октомври, Йотова и Вълчев получиха 9492 гласа, или 47,21%. На балотажа подкрепата им нарасна.

При Андрей Гюров и Георги Кандев също има ръст – от 4138 гласа (20,58%) на първия тур до 6936 гласа (27,94%) на балотажа.

Разликата между двете кандидатски двойки се увеличава от 5354 гласа на първия тур до 10 133 гласа на втория.

821 избиратели (3,30%) са избрали опцията „Не подкрепям никого".

На втория тур са гласували общо 24 878 избиратели в област Смолян.