Десислава Радева поздрави Гюров и Кандев със "За кого бие камбаната" на Металика

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Десислава Радева - съпругата на премиера Румен Радевм поздрави "кандидатите Гюров-Кандев и екипа им" с песента на Металика -

For Whom The Bell Tolls (За кого бие камбаната).

"Днес победи нормалността!", написа още тя в публикация във фейсбук.

Според данните на Централната избирателна комисия при 99,95% преброени протоколи Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят президетските избори с 18% преднина пред тандема Андрей Гюров и Георги Кандев.

На балотажа в неделя 1 093 564 гласоподаватели за избрали Йотова, а 749 543 - Гюров.

Песента на групата Металика е вдъхновена от едноименния роман на Ърнест Хемингуей „За кого бие камбаната".