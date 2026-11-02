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Десислава Радева поздрави Гюров и Кандев със "За кого бие камбаната" на Металика

Богомила Костадинова
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Десислава Радева СНИМКА: Личен фейсбук профил

Десислава Радева - съпругата на премиера Румен Радевм поздрави "кандидатите Гюров-Кандев и екипа им" с песента на Металика -
For Whom The Bell Tolls (За кого бие камбаната).

"Днес победи нормалността!", написа още тя в публикация във фейсбук. 

Според данните на Централната избирателна комисия при 99,95% преброени протоколи Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят президетските избори с 18% преднина пред тандема Андрей Гюров и Георги Кандев

На балотажа в неделя 1 093 564 гласоподаватели за избрали Йотова, а 749 543 - Гюров. 

Песента на групата Металика е вдъхновена от едноименния роман на Ърнест Хемингуей „За кого бие камбаната".  

Десислава Радева СНИМКА: Личен фейсбук профил

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