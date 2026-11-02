Мъж острига с нож косата на жена си в карловско село, притискал главата й със сила

След 27 дни в ареста призна вината си и договори условна присъда

Мъж от карловското село Иганово острига косата на съпругата си с нож, като притискал главата й със сила, за да сломи съпротивата й. Това се е случило на 3 октомври т. г., а след прерасналия в насилие скандал жената била и с изгорено дясно ходило.

Нападателят бил задържан и оставен в ареста с определение на Районния съд в Карлово. След 27 дни зад решетките той признал вината си и договорил условна присъда от 2 години с изпитателен срок от 48 месеца. Ще трябва да плати и разноските по делото от малко над 170 евро.

Споразумението вече е одобрено от съда.

В края на юни 2023 г. по подобен начин беше остригана косата на Дебора Михайлова от Стара Загора, момичето беше нарязано и с макетен нож. Делото срещу подсъдимия за това Георги Георгиев още не е приключило.