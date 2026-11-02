Илияна Йотова и Кирил Вълчев със 71,82% от гласовете в област Добрич

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Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 71,82% от гласовете в област Добрич. Това показват данните при обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии в РИК – Добрич, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия.

За победителите са гласували 28 193 жители на област Добрич.За кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 9939 избиратели, което прави 25,32% подкрепа.

От общия брой избиратели в област Добрич170 699 правото си на вот са упражнили 39327 души, съобщават от областната администрация. Избирателната активност достигна 23,04 на сто. По общини активността след края на изборния ден е Добрич град – 78 847 избиратели, гласували – 20558; 26,07%; Добричка – 20 873 избиратели, гласували – 4537; 21,74%;Балчик – 17 354 избиратели, гласували – 3940; 22,70%, Каварна -12 077 избиратели, гласували – 2921; 24,19%;Шабла – 3542 избиратели, гласували – 1120; 31,62%; Крушари – 5047 избиратели, гласували – 713; 14,13%; Тервел – 20 840 избиратели, гласували – 2729; 13,10%; Генерал Тошево – 12 119 избиратели, гласували – 2809; 23,18%.На първия тур на изборите за президент и вицепрезидент избирателната актикност в област Добрич беше 18,50 %.

И на първия тур на изборите за президент и вицепрезент в област Добрич убедително водише кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев, сочат данните. За тях са гласували тогава 13 186 души, което представлява 41,87% от вота.На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 6611 гласа, или 20,993%.