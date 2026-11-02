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Пожар избухна в читалище след края на изборния ден

Тони Маскръчка

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Пожар избухна в читалище след края на изборния ден.. Снимката е илюстративна

Пожар е възникнал в сградата на бившето читалище в кюстендилското село Вратца, в което живеят около 240 души. Огънят е тръгнал в неделя около 23.30 ч., съобщиха от полицията. Пожарът е причинен причинен поради строителна неизправност в комин. Помещението е отоплявано с печка на твърдо гориво. Пожарът е угасен от 3 екипа на РСПБЗН – Кюстендил. Унищожени са 400 кв. м покривна конструкция, техника, дограма, обзавеждане.

В сградата бе секционната избирателна комисия и пожарът е започнал, когато членовете са си тръгнали след края на изборния ден.

Пожар избухна в читалище след края на изборния ден.. Снимката е илюстративна

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