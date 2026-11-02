6,5 тона есетри конфискували властите в България, Румъния и Украйна за десет години

Средно по 650 кг годишно от видове на ръба на изчезването, въпреки пълната забрана за риболов

Зад тоновете стоят най-малко 3366 риби, сред тях моруни с дължина над два метра и тегло до 200 кг

509 престъпления за десет години показват, че забраните съществуват на хартия, но не и по реката

В България са извадени 45 км забранени кърмаци, а иззетите есетри са едва 25. Къде отива уловът?

Освен рибата властите са иззели и 263 кг хайвер, който на пазара струва до 10 000 евро за килограм

Най-малко 6,5 тона есетри и есетрово месо са иззели властите в България, Румъния и Украйна за десет години. Това са риби от видове, които са на ръба на изчезването и чийто улов е забранен напълно. Според новия доклад на WWF „В мрежата на бракониерите“ (юли 2026 г.) тази цифра е само видимата част от проблема.

Преди година "24 часа" публикува голямо разследване по темата "Последните дунавски дракони".

Шест и половина тона означава средно около 650 кг годишно, или почти 2 кг всеки ден от периода 2016–2025 г. Към тях се добавят още 263 кг хайвер. И всичко това е само заловеното — рибите, които са стигнали до пазара, остават извън статистиката.

Докладът се основава на официални данни от гранична полиция, митници, рибарски агенции и екологични инспекции в трите държави. По думите на авторите това е единственият публично достъпен набор от данни за престъпленията срещу есетрите по Долен Дунав.

Какво се крие зад тоновете

Зад 6,5-те тона стоят най-малко 3366 отделни риби, засегнати при 509 документирани случая. Някои от тях са гиганти: иззетите моруни достигат над два метра дължина и до 200 кг тегло. Една-единствена такава риба тежи колкото около четири месеца от средния иззет улов.

Най-често засяганият вид е чигата — 1408 екземпляра, или 42%. Следват пъстругата (523), руската есетра (179) и моруната (99). При 1157 риби видът изобщо не е установен. В отделни случаи са иззети над 100 риби наведнъж — при чигата до 154, при пъстругата до 107.

Загубата на големите, полово зрели екземпляри е най-тежка. Есетрите живеят дълго и узряват късно, затова всяка уловена хайверна женска е удар по бъдещите поколения.

Видове, които вече няма откъде да се попълнят

От шестте местни вида есетри в Дунав два — атлантическата есетра и шипът — вече са изчезнали от региона. Моруната, руската есетра и пъстругата са „критично застрашени“, а чигата — „застрашена“ според Червения списък на IUCN.

Риболовът им е забранен постоянно в България, Румъния и Украйна — и в реката, и в морето. Дори случайно уловена есетра трябва веднага да бъде върната във водата. От 2024 г. и Генералната комисия по рибарство за Средиземно море въведе първата задължителна регионална забрана за целеви риболов на есетри в Черно море.

На този фон 6,5 тона иззета риба означават, че забраните не се спазват системно.

Минимална цифра, а не реалният улов

Авторите подчертават, че всички данни са минимални проверени стойности. Някои институции изобщо не са предоставили информация. Част от конфискациите са описани само като „няколко буркана хайвер“ или без тегло и брой.

За първи път WWF прилага метод за изчисляване на броя на рибите по средното тегло за всеки вид. В много румънски случаи властите са записвали само общото тегло на улова. Пример: 5,4 кг чига се отчитат като шест риби. Преди такива случаи изобщо не влизаха в броя на засегнатите есетри.

В криминологията е прието, че разкритите престъпления са малка част от реалните — особено при престъпленията срещу дивата природа, които получават по-малко внимание и ресурси.

Откъде идват тоновете

По брой случаи Румъния води с 235 (46%), следвана от България със 175 (34%) и Украйна с 99 (19%). По брой засегнати риби разликата е много по-голяма: 2960 (88%) са в Румъния, 381 — в Украйна, а в България — едва 25.

Във всяка държава един регион концентрира над една трета от случаите:

окръг Тулча — 50% от румънските случаи (118 от 235);

— 50% от румънските случаи (118 от 235); област Одеса — 43% от украинските (43 от 99);

— 43% от украинските (43 от 99); Враца — 45% от българските (79 от 175).

Тулча и Одеса обхващат делтата на Дунав и прилежащото черноморско крайбрежие. Враца е по участък от реката с важни места за размножаване.

Българският парадокс: километри куки, почти никакви риби

В България картината е обърната. Българските власти са конфискували 1250 кърмака — забранени въжета с куки без стръв, традиционно използвани за улов на есетри. Общата им дължина е над 45 километра, а куките са 53 899. В същото време иззетите есетри за цялото десетилетие са само 25, а хайверът — едно изземване на летище „София“ през 2017 г.

Авторите смятат, че бракониерите едва ли поставят километри скъпи уреди без улов. По-вероятно е част от рибата да минава незабелязано през разтоварването, транспорта и продажбата. Пазарните проучвания го потвърждават: при изотопен анализ четири от 32 проби месо и хайвер от български ресторанти и магазини (2016–2020 г.) са от див улов. В ново, още непубликувано изследване на WWF (2023–2025 г.) две от 25 проби най-вероятно са диви.

През 2025 г. броят на иззетите есетри в България скача до 19. Част от обяснението е нова техника: живи мъжки есетри се връзват до куките, за да привличат женските.

Точно срещу Враца, в румънския окръг Долж, за десет години не е регистриран нито един случай. Същото важи и за Телеорман. Докладът подчертава, че това вероятно е пропуск в контрола, а не липса на бракониери.

Хайверът — защо рискът си струва за бракониерите

Освен 6,5-те тона риба и месо са иззети и 263,36 кг хайвер. При пазарни цени до 10 000 евро за килограм дори малки количества имат голяма стойност.

Най-голямата находка от дивата природа е от 2019 г. в Джурджени, Румъния: 91 буркана с 40 кг хайвер за около 46 500 евро, заедно с 90-килограмова моруна. През 2020 г. в окръг Арджеш са иззети 40 буркана с 23,6 кг хайвер за около 50 000 евро. Най-голямото изземване като количество — 117,5 кг в Украйна през 2024 г. — е на хайвер от отглеждана сибирска есетра, пренасян към Полша без разрешителни по CITES.

Войната и корупцията

След началото на руската инвазия украинските случаи падат до три през 2024 г. и два през 2025 г. Херсон, Запорожие и части от Донецка област са на фронтовата линия или с ограничен достъп — това спира и патрулите, и рибарите, и бракониерите.

Докладът споменава и сигнал от 2022 г.: служители на рибарската служба в Одеса са приели подкуп, за да разрешат незаконен улов на есетри в Дунав.

Какво предлагат от WWF

WWF настоява трафикът на есетри да се третира като организирана екологична престъпност. В някои случаи заедно с есетрите е разкривана и контрабанда на цигари. Бракониерството подкопава и публичните пари, които ЕС и държавите влагат в мониторинг и развъждане на есетри.