Прокурорският син се отказал от адвоката си, спряха му делото на втора инстанция

Васил Михайлов, известен като прокурорския син, се е отказал от адвоката си и все още няма ангажиран друг защитник по делото си. Именно заради това то не може да стартира и тричленен състав на Софийския градски съд отложи съдебния процес, който е по жалба и протест срещу 4-годишната присъда на Михайлов.

През април 2025 г. той бе осъден на първа инстанция за извършването на няколко побоя и закана с убийство.

Според прокуратурата и частните обвинители Михайлов се опитва да шиканира процеса с отказа от адвоката си, и настояват да му бъде назначен служебен защитник. Те заявиха, че ход на делото днес не може да бъде даден, съобщава БТА.

Съдебният състав даде последна възможност на подсъдимия да организира защитата си, като, ако по някаква причина заради него или адвоката му делото бъде забавено, на Михайлов ще бъде назначена служебна защита.

Подсъдимият каза, че няма причина да бави процеса и иска делата срещу него в България да приключат, за да отиде да се защитава в Гърция. Следващият опит делото да стартира е планиран на 16 декември.

Срещу него в България се водят две наказателни производства, по които той е обвиняем. Едното е в Софийски районен съд, а второто е на втора инстанция в Софийски градски съд.

Васил Михайлов изтърпя ефективна присъда от една година и осем месеца лишаване от свобода. След изтичането ѝ той остана в ареста по производството за изпълнение на Европейската заповед за арест, като мярката му за неотклонение „задържане под стража" беше потвърдена от Софийския апелативен съд.

Миналата седмица окръжният съд в Кюстендил допусна изпълнението на Европейска заповед за арест, издадена от съдебните власти на Гърция спрямо Васил Михайлов, но постанови предаването му да бъде отложено до приключване на висящите срещу него наказателни производства в България и изтърпяване на евентуално наложените наказания. ЕЗА е издадена на 11.09.2026 г., от Апелативна прокуратура Тракия, в Гърция. Михайлов се издирва с цел наказателното му преследване за 6 наказуеми деяния: участие в престъпна организация, тежка телесна повреда и организирани или въоръжени кражби.

Решението на съда в Кюстендил е постановено на основание чл. 52 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. То подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в петдневен срок. Защитникът на Михайлов каза пред журналисти, че ще вземе решение дали да обжалва.

Европейската заповед за арест е издадена във връзка с разследване в Гърция за шест престъпления, за които се твърди, че са извършени през август 2025 г. в района на Неа Ираклия. Според материалите по делото обвиненията са свързани с участие в организирана престъпна група, въоръжени грабежи и причиняване на тежка телесна повреда. Пред съда днес Михайлов заяви, че иска да бъде предаден на гръцките власти.

Производството се разглежда от Окръжния съд в Кюстендил, тъй като Михайлов е настанен в затвора в село Самораново, община Дупница.