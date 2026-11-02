Задържаха много пиян видинчанин, ударил се на пътя в два камиона

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Прекалил с алкохола 53-годишен видинчанин шофирал леката си кола, но

бил задържан снощи в полицейския арест. Полицията реагирала след сигнал за катастрофа на главен път Е-79.

Лек автомобил „Фиат" с видинска регистрация, шофиран от мъжа, при движение от бензиностанция „Круиз" към областния град, навлязъл в насрещната лента и последователно странично се блъснал в насрещно движещи се две товарни композиции.

При тестване с дрегер пробата му отчела наличие на алкохол 3.66 промила. Той отказал да даде кръвна проба за изследване в ЦСМП. Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Превозното средство било иззето па надлежния ред.

Пътните полица съставили на водача два акта и две заповеди за прилагане на принудителна административна мярка. По случая е образувано и бързо производство.