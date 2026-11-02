ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима непознати пребиха мъж в парка в с. Копривлен

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23850476 www.24chasa.bg

Гюров - Кандев водят по гласове в Турция и Румъния

Мария Нишанджиева
2172
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Андрей Гюров и Георги Кандев СНИМКА: Йордан Симеонов

Двойката Андрей Гюров - Георги Кандев водят по брой гласове в избирателните секции в Турция и Румъния при 100% обработени протоколи и в двете ни съседни държави. 

В Румъния за тях са гласували 68,80% от избирателите, а за Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 28,74%. 2,44% от гласувалите са избрали да не подкепят никого. 

В Турция двамата печелят 57,44% от вота, а Йотова - Вълчев - 40,96%. С "не подкрепям никого" са гласували 1,58 процента от избирателите в Турция. 

Гюров - Кандев печелят и 72% от гласовете в Нидерландия, както и в Белгия - 60,84%. 

При 100% обработени протоколи на ЦИК у нас и в чужбина, Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят президентските избори с 57,566% или 1 093 852 гласа. Андрей Гюров и Георги Кандев са с 39,483 на сто или 750 251 гласа.

Андрей Гюров и Георги Кандев СНИМКА: Йордан Симеонов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Мама 24

Последно от

Здраве

Водещи новини

Битката на стихиите - изборното студио на "24 часа" (Видео)