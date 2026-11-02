Гюров - Кандев водят по гласове в Турция и Румъния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двойката Андрей Гюров - Георги Кандев водят по брой гласове в избирателните секции в Турция и Румъния при 100% обработени протоколи и в двете ни съседни държави.

В Румъния за тях са гласували 68,80% от избирателите, а за Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 28,74%. 2,44% от гласувалите са избрали да не подкепят никого.

В Турция двамата печелят 57,44% от вота, а Йотова - Вълчев - 40,96%. С "не подкрепям никого" са гласували 1,58 процента от избирателите в Турция.

Гюров - Кандев печелят и 72% от гласовете в Нидерландия, както и в Белгия - 60,84%.

При 100% обработени протоколи на ЦИК у нас и в чужбина, Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят президентските избори с 57,566% или 1 093 852 гласа. Андрей Гюров и Георги Кандев са с 39,483 на сто или 750 251 гласа.