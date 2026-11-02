Единият от шофьорите в катастрофата в прохода "Петрохан" с положителен тест за кокаин

Единият от шофьорите, участвали в катастрофата в прохода "Петрохан", е дал положителна проба за кокаин, съобщиха от полицията.

Инцидентът стана вчера около 14:10 часа. В РУ - Берковица постъпил сигнал, че има катастрофа в прохода над с. Бързия между две коли. При инцидента между автомобилите "Хонда Акорд" и "Мерцедес" има пострадали.

Полицаите, отзовали се на сигнала, направили "Дръг тест 5000" на двамата шофьори. 55-годишният водач на хондата, от село Покрайна, е дал положителен тест за кокаин. Тестът му за употреба на алкохол е отрицателен. Шофьорът на мерцедеса, който е на 59 години, е дал отрицателни резултати на тестовете за алкохол и наркотици.

На 66-годишния мъж бил издаден талон за медицинско изследване. При връчването на протокола той не приел показанието на техническото средство и е транспортиран в МБАЛ - Монтана за медицински преглед, където е дал кръв за изследване.

Пострадалите пътници са транспортирани в МБАЛ - Монтана за медицински преглед с различни травми. Характерът им се установява. На шофьора на хондата бил съставен акт и е задържан за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.