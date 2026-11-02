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София ще има своя система от камери за контрол на скоростта

Даринка Илиева

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Камера за скорост СНИМКА: Pixabay

Стартират с 20 точки, сред които околовръстното и булевардите  път „Цариградско шосе", „Сливница", „България" и „Тодор Каблешков" 

София ще изгради собствена система от камери за контрол на скоростта. Идеята е първоначално  устройства да бъдат поставени на 20 точки в града, а впоследствие системата да може да се разшири до 50 позиции. Това става ясно от доклад, който Столичният общински съвет ще разгледа на сесията в четвъртък.

Общинският съветник от групата на ПП-ДБ в СОС Симеон Ставрев предлага създаването на специализирана работна група, която в кратък срок да координира процеса и да подготви финансовата рамка за бюджет 2027.

Според законодателните промени от септември тази година, 50% от постъпилите средства от глоби от общински камери ще влизат директно в местните бюджети, като те могат да бъдат разходвани единствено и само за мерки, свързани с пътната безопасност. Останалата част отива във Фонда за пътна безопасност.

Камерите могат да установяват превишена скорост, преминаване на червен сигнал на светофара, движение в лентите за обществен транспорт, неизползване на обезопасителен колан, ползване на мобилен телефон по време на управление и неспазване на пътната маркировка.

„Целта на тази система не е събирането на глоби и пълненето на хазната, а спасяването на човешки животи. Опитът ни показва, че само два-три месеца след поставянето на камери на ключови места, нарушенията намаляват драстично с 60 до 80%. С промените в закона София най-накрая има възможност да инвестира половината от тези средства обратно в града - единствено и само за по-сигурни улици, по-безопасни кръстовища и по-добра пътна инфраструктура", коментира Ставрев.

Според пазарните оценки една сертифицирана стационарна точка за контрол на скоростта „до ключ" струва до 72 000 евро с ДДС. Цената включва сертифициран радар или лазер, ANPR камера, инфрачервено осветление, стълб, захранване, връзка, първоначална метрологична проверка и дял от интеграцията с МВР. Предлага се първоначална мрежа от 20 точки, която ще струва около 1,1 – 1,6 млн. евро с възможност за разширение до 50 точки.

Плановете са първо камери да бъдат поставени на ключови транзитни артерии и вътрешноградски булеварди с висок риск от инциденти, сред които Околовръстният път (при „Ринг Мол" и детелините с „България", „Черни връх", „Ал. Малинов", Бояна), бул. „Цариградско шосе", бул. „Сливница", бул. „България", бул. „Тодор Каблешков" и др.

Камера за скорост СНИМКА: Pixabay

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