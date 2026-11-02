Взеха джипа на пиян и дрогиран в Асеновград, водач "удари" 2,8 промила в близко село

Служителите на реда спипали още двама пияни зад волана в последните денонощия - в Белозем и Градина

Четирима почерпени шофьори се разделиха с автомобилите си в последните денонощия на територията на Пловдивска област, съобщиха от МВР.

40-годишен мъж е бил арестуван в Асеновград вчера, след като пробата му с дрегер показала над 1,6 промила, а направеният тест за наркотици реагирал положително за кокаин и опиати. По случая е започнато бързо производство, а управляваният от мъжа джип е бил иззет по законоустановения ред.

Служителите на реда в Асеновград спипали и друг водач, на 47 г., който седнал зад волана с над 2,8 промила. Положителни резултати на тестовете за алкохол били отчетени още при 76-годишен, хванат в Белозем с над 1,2 на хиляда, и при мъж на 34 г., задържан в Градина с около 1,7 промила.