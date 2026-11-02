46-годишен разби стъклата на паркирана кола в Първомай и я обра

Арестуваха го за часове
46-годишен познайник на полицията попадна за пореден път в ареста, този път за взломна кражба от лек автомобил в Първомай, съобщиха от МВР.
Вчера служителите на реда в града получили сигнал, че са на паркиран в кв. "Дебър" лек автомобил са били разбити стъклата, а отвътре са задигнати лаптоп и други вещи.
Още същия ден разследващите влезли по следите на техен познайник, който бил задържан за едно денонощие. Част от откраднатата чужда собственост е намерена и приобщена към материалите по образуваното досъдебно производство.