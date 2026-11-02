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46-годишен разби стъклата на паркирана кола в Първомай и я обра

Никола Михайлов
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Районното управление в Първомай. Снимка: Мая Вакрилова

Арестуваха го за часове

46-годишен познайник на полицията попадна за пореден път в ареста, този път за взломна кражба от лек автомобил в Първомай, съобщиха от МВР.

Вчера служителите на реда в града получили сигнал, че са на паркиран в кв. "Дебър" лек автомобил са били разбити стъклата, а отвътре са задигнати лаптоп и други вещи. 

Още същия ден разследващите влезли по следите на техен познайник, който бил задържан за едно денонощие. Част от откраднатата чужда собственост е намерена и приобщена към материалите по образуваното досъдебно производство.

Районното управление в Първомай.

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