46-годишен разби стъклата на паркирана кола в Първомай и я обра

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Арестуваха го за часове

46-годишен познайник на полицията попадна за пореден път в ареста, този път за взломна кражба от лек автомобил в Първомай, съобщиха от МВР.

Вчера служителите на реда в града получили сигнал, че са на паркиран в кв. "Дебър" лек автомобил са били разбити стъклата, а отвътре са задигнати лаптоп и други вещи.

Още същия ден разследващите влезли по следите на техен познайник, който бил задържан за едно денонощие. Част от откраднатата чужда собственост е намерена и приобщена към материалите по образуваното досъдебно производство.