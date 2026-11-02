Спипаха възрастна асеновградчанка с 10 кг тютюн и 700 цигари без бандерол

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Контрабандни цигари и тютюн са били открити и иззети от адреса на възрастна жителка на Асеновград, съобщиха от полицията.

При специализирана операция в петък служители от Районното управление в града установили в дома ѝ около 10 килограма наситнена тютюнева листна маса и 700 саморъчно свити папироси. В хода на процесуалните действия са конфискувани и 400 цигарени гилзи и 3 ръчни машинки за пълненето им. Срещу жената е образувано бързо производство.

Междувременно проверка за същото престъпление е започната в Районното управление в Стамболийски срещу мъж, който в село Брестовица бил засечен да превозва в автомобила си 110 литра алкохол без платен акциз.