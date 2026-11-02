ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима непознати пребиха мъж в парка в с. Копривлен

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23850695 www.24chasa.bg

Откриха издирваното 15-годишно дете от Ямбол

Богомила Костадинова
2688
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Издирваното от няколко дни 15-годишно момче от Ямбол е открито. То е в добро здравословно състояние. Намерено е късно вечерта на 31 октомври на територията на областния град, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Момчето беше в неизвестност от 23 октомври, когато последно е забелязано в централната градска част на Ямбол. Обявено беше за издирване по молба на близките му. Момчето не за първи път напуска дома си, като при предходните случаи е откриван в други региони на страната, посочиха от полицията.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Здраве

Водещи новини

Битката на стихиите - изборното студио на "24 часа" (Видео)