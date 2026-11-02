Откриха издирваното 15-годишно дете от Ямбол

Издирваното от няколко дни 15-годишно момче от Ямбол е открито. То е в добро здравословно състояние. Намерено е късно вечерта на 31 октомври на територията на областния град, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Момчето беше в неизвестност от 23 октомври, когато последно е забелязано в централната градска част на Ямбол. Обявено беше за издирване по молба на близките му. Момчето не за първи път напуска дома си, като при предходните случаи е откриван в други региони на страната, посочиха от полицията.