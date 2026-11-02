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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23850763 www.24chasa.bg

Хванаха двама взломаджии, обрали магазин и кола в Тервел

Дияна Райнова

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Хванаха двама взломаджии, обрали магазин и кола в Тервел, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. На 2 ноември, около 03:15 часа е получено съобщение за взломена входна врата на търговски обект в град Тервел. Изпратените екипи на място установяват и задържат 45-годишен мъж. По случая е образувано досъдебно производство.

На 31 октомври, около 23:30 часа е получено съобщение за взлом на лек автомобил „Фолксваген", паркиран на територията отново на град Тервел. При извършен оглед на място е установено, че неизвестен извършител е увредил предното дясно и задното панорамно стъкло, като е извършена кражба на аудиосистема. След проведени незабавни действия полицейските служители установяват и задържат 21-годишен мъж. Открадната вещ е намерена и иззета по надлежния ред. По случая е образувано досъдебно производство.

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