При проверки в Добричко хванаха шофьори с алкохол, дрога и нередовни документи

Хванаха шофьори с алкохол, дрога и нередовни документи при проверки в Добричко, съобщаващат от Областната дирекция на МВР. На 1 ноември, около 10 часа в село Църква, е спрян за проверка лек автомобил „Рено", управляван от 47-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,96 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

На 31 октомври в град Добрич при проверка на лек автомобил „Фолксваген" с полска регистрация водачът представя документ за преминат годишен технически преглед с невярно съдържание. По случая е образувано досъдебно производство.

Пак на 31 октомври, около 10:40 часа в град Балчик, при проверка на лек автомобил „Фолксваген", управляван от 37-годишен мъж, тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества дава положителен резултат за употреба на канабис и метаамфетамин. Мъжът е задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.