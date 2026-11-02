ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Контейнер изплува край плаж "Нестинарка" в Царево

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23850838 www.24chasa.bg

Йотова и Вълчев печелят в Ловешка област

Росица Христова

[email protected]

1056
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

С убедителните 65,07 процента от гласовете двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели президентските избори в Ловешка област. Андрей Гюров и Георги Кандев са получили 32,03 на сто от вота. Данните са на Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии.

Йотова и Вълчев са спечелили вота на 17 716 души, а Гюров и Кандев на 8722.

С "Не подкрепям никого" бюлетини са пуснали 786 души, или 2,88%.

На втория тур на президентските избори право на глас в Ловешка област имаха 112 460 души. Те можеха да упражнят своя вот в общо 244 избирателни секции, като в 160 се гласуваше машинно.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Мама 24

Последно от

Здраве

Водещи новини

Битката на стихиите - изборното студио на "24 часа" (Видео)