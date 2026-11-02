Йотова и Вълчев печелят в Ловешка област

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С убедителните 65,07 процента от гласовете двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели президентските избори в Ловешка област. Андрей Гюров и Георги Кандев са получили 32,03 на сто от вота. Данните са на Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии.

Йотова и Вълчев са спечелили вота на 17 716 души, а Гюров и Кандев на 8722.

С "Не подкрепям никого" бюлетини са пуснали 786 души, или 2,88%.

На втория тур на президентските избори право на глас в Ловешка област имаха 112 460 души. Те можеха да упражнят своя вот в общо 244 избирателни секции, като в 160 се гласуваше машинно.