Проливният дъжд затвори улици във Варна (Видео)

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Завоят край Летния театър във Варна е затворен заради наводнение, това е участъкът между булевардите „Цар Освободител" и „Приморски", съобщават от „Пътна полиция".

Наводнена е и част от бул. "Левски", и в двата участъка това се случва при проливни дъждове, както е в днешния ден, както и ул. "Девня", която е важна пътна артерия.

Водачите трябва да избягват района и да използват обходни маршрути. На много места в града и извън него са се образували големи локви и разливи, които затрудняват движението.

От полицията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да намалят скоростта и да спазват по-голяма дистанция. Препоръчва се да не се предприемат рискови маневри и изпреварвания заради опасността от пътни инциденти.