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Сърна изскочи на пътя, кола се озова на 40 метра под шосето край Мадан, двама са ранени

Валентин Хаджиев

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Сърната изскочила внезапно на пътя, шофьорът не е успял да овладее автомобила и полетял в 40 метра под пътя. СНИМКА: Pixabay

Двама души пострадаха при пътнотранспортно произшествие на пътя за маданското село Боровина.

76-годишен местен жител управлявал лек автомобил „Фолксваген Джета", когато при излизане от завой на пътното платно внезапно изскочила сърна. Водачът не успял да спре заради несъобразена скорост, изгубил контрол над автомобила и напуснал пътя.

Колата се преобърнала по стръмен скат и паднала на около 40 метра от пътното платно.

При катастрофата са пострадали водачът, който е с фрактура на ребро, и пътничка в автомобила, получила фрактура на ръка.

На мястото на произшествието е пристигнал екип на ФСМП – Мадан, който е оказал медицинска помощ на пострадалите. Жената е транспортирана до МБАЛ – Смолян и настанена за лечение в травматологичното отделение. Тя е без опасност за живота.

Пробите на 76-годишния водач за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Сърната изскочила внезапно на пътя, шофьорът не е успял да овладее автомобила и полетял в 40 метра под пътя. СНИМКА: Pixabay

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