Теменужка Петкова: Репутационната щета, която от „Прогресивна България" нанесоха на страната ни, е огромна

Репутационната щета, която управляващите от „Прогресивна България" нанесоха на страната ни, е огромна.

Това написа бившата министърка на финансите Теменужка Петкова във фейсбук профила си, след като излезе докладът на Сметната палата за извършения извънреден одит на АПИ.

От него стана ясно, че Агенция "Пътна инфраструктура" е сключила договори за обществени поръчки, за които няма осигурен финансов ресурс. Също така са извършвани плащания едва когато има висок риск от натрупване на лихви или влезли в сила съдебни решения. Драстично ниски прогнозни стойности при обществени поръчки, за които впоследствие се сключват анекси на стойност, която е няколко пъти по-висока. Недостатъчен и неефективен контрол, пропуски в документирането.

Ето какво още пише Петкова:

Така наречените сертификати от 2025 г., които уж Сметната палата е установила, не са утвърдени от УС на АПИ. Това означава, че възложителят не е приел такива дейности през 2025 г. Очевидно те трябва да бъдат утвърдени от УС на АПИ през 2026 г., ако отговарят на изискванията на възложителя.

Сметната палата категорично установи, че няма издадени фактури от изпълнителите. Това по безспорен начин доказва, че мантрата на управляващите за „лошото наследство" и „фактури в чекмеджета" рухна.

Данните в одитния доклад де факто потвърждават информацията, с която разполагаме и за която уведомихме ЕК – че в АПИ са изготвяни сертификати за дейности със стара дата (от 2025 г.). Целта е ясна: да се прехвърлят разходи от 2026 г. в изтеклата бюджетна 2025 г., респективно на база на доклада на Сметната палата да се иска ревизия на бюджетния дефицит за 2025 г. и, разбира се, да се дискредитира предишното редовно правителство. Елементарен сценарий, съшит с бели конци, но друго едва ли можем да очакваме от тях. Репутационната щета, която управляващите от „Прогресивна България" нанесоха на страната ни, е огромна. Убедена съм, че всичко, което сътвориха, ще се върне като бумеранг към това некомпетентно правителство. Жалко е, че сметката ще я платят българските граждани и българският бизнес.

Ето и текста от констатацията на Сметната палата.

Никак не е прогресивно, нали?