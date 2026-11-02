Ресурсите са разработени по програма на Yettel в партньорство с Националния център за безопасен интернет и издателство Клет България

Близо 200 учители от страната се включиха в уебинар за представянето на нови образователни ресурси – готови уроци по онлайн безопасност, насочени към гимназистите от 11-и и 12-и клас. Те обхващат актуални теми от дигиталния живот на тийнейджърите в най-горните класове – влиянието на популярните лица от социалните мрежи върху поведението на младежите, както и рисковете от онлайн хазарта.

За над половината от преподавателите, участвали в уебинара, това е първата виртуална среща по темата за онлайн безопасността, в която се включват. Почти всички от тях споделят, че вече водят беседи за безопасността в интернет с учениците си.

С новите уроци вече достъпният набор от практични материали в платформата iZZI покрива всички образователни етапи от 1-и до 12-и клас, така че всеки учител може да ползва ресурсите, адаптирани за онлайн предизвикателствата според възрастта на неговите ученици.

Материалите за 11-и клас разглеждат как инфлуенсърите изграждат доверие и влияят върху емоциите, поведението и решенията на младите хора. Те обясняват защо тийнейджърите понякога чувстват близки популярни личности, които не познават лично, и как споделянето на ежедневни моменти и лични трудности създава това усещане. Практическите казуси показват как препоръките на любим геймър или съветите на фитнес инфлуенсър могат да повлияят на покупките, навиците и начина, по който младежите се чувстват.

Ресурсите за 12-и клас разкриват как онлайн хазартът привлича вниманието и подтиква към импулсивни решения – чрез обещания за сигурна печалба, ограничени във времето предложения и усещане за „последен шанс“. Сред разглежданите заблуди е убеждението, че след поредица от загуби непременно следва печалба, а отделно упражнение насочва вниманието към посланията на канали със съвети за залагания. Урокът завършва със съставяне на собствен списък „Спри и помисли“ с въпроси, които помагат на учениците да разпознават рисковете и да вземат по-обмислени решения.

В обратната си връзка учителите споделят кои теми биха искали да се застъпят по-сериозно в уроците по онлайн безопасност. Сред тях се нареждат влиянието на социалните мрежи, кибертормозът, онлайн измамите и фишингът, защитата на личните данни и поверителна информация, наред с отговорното използване на изкуствения интелект и разпознаването на фалшиво и подвеждащо съдържание в интернет.

Има ситуации и проблеми, които все още затрудняват учителите и те споделят, че имат интерес да допълнят познанията си. Сред тях например са справянето с вербалната агресия, критичната оценка и умението за разпознаване на фалшива и невярна информация, самоконтролът при децата и регулирането на екранното време, реакцията при попадане на недобронамерени непознати в мрежата, както и прибягването към изкуствения интелект не като средство с добавена стойност, а като инструмент, заместващ мисловния процес на ученика.

В голямата си част тези теми вече са застъпени в наличните ресурси за останалите класове в платформата iZZI, a на 4 ноември предстои уебинар относно развиването на умения у учениците за защита в мрежата. Лектори на събитието ще бъдат Ралица Михайлова, клиничен психолог, специализирал в работата с деца и младежи, и Иглика Иванова, координатор на Националния център за безопасен интернет и експерт по медийна грамотност и информационни и медийни политики.

За всички учители, които заявят участие в кампанията и проведат урок с учениците си в срок до 20 ноември, са предвидени предметни награди.

Новите уроци по онлайн безопасност за 11-и и 12-и клас са част от програмата „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“, която вече 20 години Yettel реализира съвместно с неправителствени партньорски организации в областта на онлайн безопасността и образованието. Уебинарите за учители и уроците в клас се провеждат в изпълнение на годишната цел на телекома за 2026 г. да ангажира по тези теми 50 хиляди души.