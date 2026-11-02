ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Контейнер изплува край плаж "Нестинарка" в Царево

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23850908 www.24chasa.bg

Шофьор уби на място пешеходка в Плевен

Богомила Костадинова
1840
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Архив

При пътен инцидент тази сутрин в Плевен е загинала възрастна жена, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Катастрофата е станала на участъка на улица „Сан Стефано“, който е в ремонт. Сигналът за пътнотранспортното произшествие е постъпил в полицията в 09:33 часа. По предварителна информация товарен автомобил, управляван от 34-годишен, движейки се на заден ход, е блъснал пешеходка.

Жената е пресичала пътното платно, придвижвайки се с помощта на бастун. Ударът е бил фатален и тя е починала на място от получените тежки травми, допълват от полицията. Незабавно на мястото на инцидента са насочени екипи на полицията и спешна помощ, пише БТА. 

Районът е отцепен. В момента се извършват огледи от разследващи за изясняване на причините довели до фаталния инцидент.  

Вчера възрастен мъж в Разград пострада, след като беше блъснат от такси, докато пресичал улица. 

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Здраве

Водещи новини

Битката на стихиите - изборното студио на "24 часа" (Видео)