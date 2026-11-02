Шофьор уби на място пешеходка в Плевен

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При пътен инцидент тази сутрин в Плевен е загинала възрастна жена, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Катастрофата е станала на участъка на улица „Сан Стефано“, който е в ремонт. Сигналът за пътнотранспортното произшествие е постъпил в полицията в 09:33 часа. По предварителна информация товарен автомобил, управляван от 34-годишен, движейки се на заден ход, е блъснал пешеходка.

Жената е пресичала пътното платно, придвижвайки се с помощта на бастун. Ударът е бил фатален и тя е починала на място от получените тежки травми, допълват от полицията. Незабавно на мястото на инцидента са насочени екипи на полицията и спешна помощ, пише БТА.

Районът е отцепен. В момента се извършват огледи от разследващи за изясняване на причините довели до фаталния инцидент.

Вчера възрастен мъж в Разград пострада, след като беше блъснат от такси, докато пресичал улица.