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Гюров и Кандев печелят в Сърбия

Теодора Енчева, БТА

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Андрей Гюров и Георги Кандев СНИМКА: Йордан Симеонов

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев е получила най-много гласове в Сърбия при сто процента обработени протоколи от секциите, разкрити в страната за втория тур на президентските избори на 1 ноември, сочат данни, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия.

Подкрепата за тях е 1839 гласа.

За победителите на изборите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев в Сърбия са гласували 563 души, а 43 души са отбелязали в бюлетината "Не подкрепям никого".

За изборите за президент и вицепрезидент на България на територията на Сърбия бяха разкрити общо седем секции.

Андрей Гюров и Георги Кандев СНИМКА: Йордан Симеонов

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