Трима непознати пребиха мъж в парка в с. Копривлен

Трима непознати пребиха мъж на улица в с. Копривлен. Около 04:00 часа в РУ-Гоце Делчев е получен сигнал, че в парка на с. Копривлен е забелязан мъж, който лежи в безпомощно състояние. От незабавно пристигналите на място полицейски служители е установено, че мъжът е на 42 години и е от същото село. Пред тях той заявил, че му е нанесен побой от три непознати за него лица.

След извършен медицински преглед е констатирано, че мъжът е пострадал с фрактура на челюстта и околоочната ябълка.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства продължава.