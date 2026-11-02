Контейнер изплува на плаж край Царево

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Контейнер е изплувал в района на плаж "Арапя" в Царево.

Засега не е ясно откъде е дошъл контейнера, нито дали съдържанието му е опасно, съобщи БНТ.

Предполага се, че е един от контейнерите, изпаднали от контейнеровоза Contship Jet. Корабът беше ударен с дронове на 28 октомври край Калиакра, а част от превозваните на него контейнери се изсипаха в морето.

В неделя четири контейнера бяха забелязани да плават източно от Бургаския залив. Не бе потвърдено дали те са от същия кораб, но моряците бяха предупредени да плават с повишено внимание в района.

Не е ясно дали контейнерът, изплувал край Царево, е един от четирите, забелязани вчера в морето.

Contship Jet потъна скоро след атаката. Екипажът му беше спасен.

Контейнеровозът е превозвал контейнери с литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.

От Изпълнителна агенция "Морска администрация" тогава успокоиха, че не се очаква замърсяване в морето след потъването на кораба.