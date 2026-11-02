Сигнали за бомба в съда и поликлиниката в Благоевград

Сигнали за бомба са получени днес около 11,30 ч. в сградата на съда и поликлиниката в Благоевград. Медицинските работници и пациентите са евакуирани от сградата в поликлиниката. В понеделник винаги има много пациенти пред кабинетите на личните лекари и специалисти и лабораторията, но полицията бързо е извела хората навън.

Почти по същото време сигнал за бомба затвори и Съдебната палата. Съобщението за поставено взривно устройство е получено на електронната поща на Окръжния съд. В него се казва, че ислямистка организация е поставила бомба в сградата. Такава имало и в самолет, който лети към София. Съдии, служители и страни по делата са изведени навън. Част от делата ще се гледат в сградите на Административния съд и ОСлС, а други ще се пренасочат за други дати.