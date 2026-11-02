65-годишен стреля от терасата си и улучи съсед в гърба

65-годишен мъж от крумовградското село Лещарка простреля със сачма от въздушна пушка свой съсед, докато той работел в двора на къщата си. Инцидентът станал на 29 октомври. Стрелецът излязъл на терасата на дома си и започнал да стреля с въздушното оръжие. Един от изстрелите улучил в гърба 53-годишния му съсед, който по това време извършвал някаква работа около къщата си.

Пострадалият бил откаран в Спешното приемно отделение на болницата в Кърджали. Наложило се хирург да извади заседналата в гърба му сачма. След медицинската интервенция мъжът бил оставен под лекарско наблюдение.

Пред полицаите 65-годишният обяснил, че не се е целил в съседа си и го е улучил случайно.

Въздушната пушка, с която е стреляно, е собственост на сина на 65-годишния мъж. Оръжието е притежавано законно. Полицаите са иззели пушката и сачми за нея, които се съхраняват в Районното управление в Крумовград.

По случая е започнато разследване, което трябва да изясни обстоятелствата около стрелбата.