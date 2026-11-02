Сигнали за бомба получили в институции в Разград и Ловеч

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Сигнали за поставено взривно устройство са получени в институции в Разград и Ловеч днес.

Сигнал за бомба е постъпил в Съдебната палата в Ловеч, съобщават от институцията.

В 11:27 ч на официалния имейл адрес на Окръжен съд - Ловеч е получена заплаха за поставено взривно устройство в сградата. Магистрати, служители и посетители са евакуирани.

Очаква се работата на институциите да бъде възстановена след 14:00 часа.

От Областната дирекция на МВР в Ловеч казаха пред БТА, че такива сигнали са постъпили и на имейлите на други институции.

Проверяват сигнали за поставени взривни устройства в сградите на Окръжния съд и Окръжната прокуратура в Разград. Заплахите са получени на електронните пощи на двете институции. Служителите са евакуирани, а в сградите се извършват проверки, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева. По думите ѝ на този етап няма данни за други подадени сигнали.

Зам.-председателят на Окръжния съд в Разград съдия Емил Стоев заяви, че охраната е разпоредила хората, които участват в съдебни заседания, да останат в сградата. Междувременно се извършва проверка на останалите помещения.

Подобни сигнали за поставени взривни устройства в сградите на окръжния съд и прокуратура в Разград бяха получени и в началото на октомври.