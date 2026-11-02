С изискано и вълнуващо събитие в елитен столичен ресторант българският iGaming оператор alphawin отбеляза своите първи 5 години на пазара. Поводът за празника събра на едно място известни личности от шоубизнеса, колеги от бранша, партньори, много приятели и най-вече – целия екип на компанията, чийто труд и всеотдайност са в основата на този голям успех.

Празничната вечер се превърна в перфектно съчетание между елегантна атмосфера, интерактивни забавления и ретроспекция на един впечатляващ бизнес път – от иновативен дебют през 2021 г. до затвърждаването на alphawin като водещ лидер в iGaming индустрията и спортните залози.

Символика и приемственост: Ники Кънчев отново на сцената

Специален акцент в програмата бе присъствието на любимия телевизионен водещ Ники Кънчев, който пое ролята на водещ на вечерта. Присъствието му донесе силна символика, тъй като той бе водещ и на първия рожден ден на бранда. С характерния си чар и професионализъм Кънчев преведе присъстващите през най-важните крайъгълни камъни от историята на компанията.

От старта до световния мащаб: Историята на успеха

По време на събитието гостите и служителите имаха шанса да си припомнят ключовите моменти в развитието на компанията:

Началния сигнал: Дебюта през 2021 г. с фокус върху сигурността, иновациите и отговорната игра.

Дебюта през 2021 г. с фокус върху сигурността, иновациите и отговорната игра. Растежа и пазарния дял: Поетапното разрастване и утвърждаване сред лидерите на пазара в България.

Поетапното разрастване и утвърждаване сред лидерите на пазара в България. Медийното присъствие: Успешните интеграции и активното участие в редица водещи дигитални и телевизионни формати.

Успешните интеграции и активното участие в редица водещи дигитални и телевизионни формати. Глобалния престиж: Привличането на футболната легенда Роберто Карлош като главен глобален посланик – стъпка, която демонстрира мащаба и международните амбиции на бранда.

Звезден блясък с Азис и вълнуващи игри за гостите

За настроението на празника допринесоха и поредица от специално организирани тематични игри, в които гостите имаха възможност да се включат и да спечелят атрактивни изненади.

Кулминацията на вечерта бе музикалното шоу на краля на поп-фолка Азис, който от дълго време е сред най-познатите и обичани официални лица на alphawin. Със своите хитове и харизма той вдигна градуса на настроението и превърна празника в незабравимо изживяване за всички присъстващи.

Хората зад успеха

Въпреки блясъка и звездните гости, най-голямото признание по време на вечерта бе отправено към служителите на alphawin. Ръководството подчерта, че зад всеки технологичен напредък, зад всеки спечелен пазарен дял и зад всяко успешно партньорство стои силният екипен дух и професионализъм на хората в компанията.

След 5 години интензивно развитие, alphawin продължава напред с ясна визия: да предлага иновации от световна класа, сигурност и върхово забавление за своите потребители.