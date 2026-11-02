С коледни елхи бил пълен изплувалият край Арапя контейнер

С коледни елхи, а не с опасни химикали се оказа пълен изплувалият между къмпинг Арапя и Лозенец контейнер. Той вероятно е от потъналия кораб CONTSHIP JET, който на 28 октомври бе ударен от три дрона. Плавателният съд потъна край Шабла на път от израелското пристанище Хайфа за румънското Констанца. След удара властите изказаха опасения, че потъването му може да предизвика екологична катастрофа, ако е пълен с литиево-йонни батрии, химикали и запалими вещества.

След потъването на контейнеровоза бяха засечени четири контейнера да дрейфат към Бургаския залив. Вероятно един от тях е изплувалият край Арапя.

Засега няма офиицално потвърждение, че в кораба има коледни елхи. Според запознати обаче на пръв поглед се виждало, че именно празничните дръвчета заемали по-голяма част от контейнера.

В момента контейнерът се охранява от Гранична полиция, а РИОСВ и Басейнова дирекция взимат проби от водата между Арапя и Лозенец, обясни кметът на Царево Марин Киров. И отрече да знае какво съдържа контейнерът.

"Ако имаше някаква опасност, щяха да ме уведомят", заяви той. И добави, че властите бързат да извадят контейнера от морето преди очакваното разваляне на времето.