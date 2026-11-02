Още двама кандидати да оглавят Окръжната прокуратура в Пловдив, вече са четирима

Документи за участие в конкурса са подали Атанас Илиев и Владимир Вълев

Нови двама кандидати са заявили участие в обявения от ВСС конкурс за шеф на Окръжната прокуратура в Пловдив. Това са Атанас Илиев, сега зам.-ръководител на окръжните обвинители в Смолян, който преди заемаше същата позиция в Районната прокуратура в Пловдив, и Владимир Вълев от Окръжната прокуратура във втория по големина град. Така претендентите за поста вече са четирима - по-рано документи внесоха сегашната шефка Ваня Христева и Галина Андреева-Минчева.

Атанас Илиев е завършил право в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е за кратко като адвокат и следовател, в системата на прокуратурата е от 2006 г. "В основата на управленската ми философия стои разбирането, че административното ръководство трябва да бъде в услуга на прокурорите при упражняване на същинската им дейност, а не прокурорската дейност да бъде подчинена на административната отчетност", е записано в концепцията му.

Владимир Вълев е възпитаник на Юридическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Преди да стане прокурор, е бил разследващ полицай. Има докторска степен по международно право. "Вярвам, че добрият административен ръководител не казва: "Напред", а "След мен", с други думи, изисква първо от себе си, а след това от останалите", казва той в изложението си до ВСС.

Срокът за подаване на документи изтича в края на деня днес.