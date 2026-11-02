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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23851346 www.24chasa.bg

Ново парково пространство изграждат във великотърновския кв. „Зона Б"

Дима Максимова

[email protected]

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Локацията ще е зелено място за отдих в квартала Снимка: Община Велико Търново

Ново парково пространство ще бъде изградено в бързо разрастващия се квартал „Зона Б" във Велико Търново. Зоната за отдих ще бъде оформена в района на улица „Драган Цончев" и спортната площадка, съобщиха от местната администрация.

Теренът ще добие нов облик с озеленяване, нови засадени дръвчета и паркови алеи. Монтирани ще бъдат беседки и пейки.

Инвестицията е част от мерките на градската управа за по-добра жизнена среда и по-приветливи квартали, с повече места за отдих, спорт и детска игра.

Отделно от новото пространство, в квартал „Зона Б" се планира и по-голям квартален парк, който да бъде оформен южно от блоковете 17, 19 и 21 на ул. „Драган Цончев".

Локацията ще е зелено място за отдих в квартала

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