Пуснаха BG-Alert заради проливния дъжд във Варна, много светофари не работят

Системата BG-Alert беше задействана заради проливните валежи във Варна. Разпореждането е на кмета на града Благомир Коцев. Над 30 екипа на фирмата, наета от общината за поддръжка, ВиК и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" работят по отводняването на наводнени улици и подлези в града.

Екипите изпомпват натрупаната вода и почистват шахтите, задръстени от паднали листа. Отворени са и ревизионните шахти, за да се ускори оттичането. Приоритетно се обработват основните пътни артерии и районите около болници, детски градини и училища, съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване" към Община Варна.

Причината за усложнената обстановка е голямото количество валежи, съчетано със силния вятър, който е довел до натрупване на листа и запушване на отводнителните шахти. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология във Варна са паднали 76,5 литра дъжд на квадратен метър. Очаква се валежите да продължат и през следващите дни.

Четири са сигналите за паднали дървета, по които работят пожарникари. Подадени са и три сигнала за наводнени подлези – до жп гарата, до Икономическия университет и на ул. „Шипка".

В социалните мрежи граждани публикуват снимки и видеоклипове на наводнени улици, тротоари и подлези. На места водата е толкова много, че улиците са останали непроходими. Затворени са много подлези, включително и този на "Шипка".

Община Варна призовава гражданите да бъдат особено внимателни при придвижване, докато валежите продължават. При необходимост сигнали могат да се подават на телефон 112 или до дежурния в общинската администрация.

Доброволното формирование към Община Варна също е в готовност да се включи в действията при необходимост.