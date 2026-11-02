Пуснаха у дома единия Калашник, участвал в катастрофата с четирите трупа

Заради липса на данни за гонка е излязъл от ареста Траян Филипов, който участва в катастрофата с 4-те трупа на бул. „Челопешко шосе" в София на 5 юни. При инцидента той и Васил Филипов, и двамата гравитиращи около групировката Калашниците, караха с по над 100 км/ч при ограничение от 50 км/ч.

Траян Филипов се е движел със 148 км/ч. Той се заби в автобусна спирка. Апелативните съдии са приели, че той не е отговорен за удара на Васил Филипов, който се заби в автобус от градския транспорт със 115 км/ч. От удара загинаха двама души, возили се в колата при него, както и двама индийци, пътници в автобуса. По делото имаше съмнения, че преди сблъсъка колите на Васил и Траян са се докоснали, което е довело до удара.

Съдиите не са намерили такива доказателства, нито данни за гонката. Затова са пуснали под домашен арест Траян Филипов. Васил все още е в ареста.

Двамата са обвинени за смъртта на четиримата. Те са подведени под отговорност за катастрофа при евентуален умисъл. И Васил, и Траян са с книжки от Чехия, издадени миналата година. Властите там проверяват дали са фалшиви, тъй като са ги изкарали в школа, която се разследва за издаване на свидетелства без реално човек да кара курсовете.

След катастрофата ГДБОП и полицията влязоха в Ботунец, откъдето са Васил и Траян и задържаха няколко от членовете на групировката, известна като Калашниците. Нейните членове се занимават със сводничество, имат татуировки на руския автомат на главите си.