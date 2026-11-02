Задържаха под стража 83-годишния мъж, обвинен за убийството в село Калитиново

Окръжният съд в Стара Загора постанови определение, с което взе най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 83-годишния П. Х. Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 28.10.2026 г. в село Калитиново, област Стара Загора, умишлено е умъртвил 59-годишен мъж, съобщиха от съда.

За това престъпление законът предвижда наказание от десет до двадесет години лишаване от свобода.

Окръжният съд в Стара Загора прие, че в хода на разследването са събрани достатъчно доказателства, от които да се направи обоснованото предположение, че П. Х. е извършил престъплението, в което е обвинен - убийство. Обвиняемият е с установени адрес и самоличност, но съдът счете, че е налице опасност той да се укрие или да извърши престъпление. В мотивите си съдът сочи, че следва да се има предвид поведението на обвиняемия, предхождащо деянието. Налице са данни, че 83-годишният мъж е агресивен, както и че преди инкриминираното деяние на няколко пъти е нанесъл удари на пострадалия с различни предмети. Видно от справката за съдимост, той не е осъждан, но всички разпитани по делото свидетели му дават отрицателна характеристика.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Пловдивския апелативен съд в 3-дневен срок.