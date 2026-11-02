Бомбени заплахи получиха и институции в Ямбол и Хасково

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бомбени заплахи са получени в институции и в Ямбол и Хасково.

Злонамерени имейли със заплахи са получени в Съдебната палата и сградата на Община Ямбол, потвърди говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР Татяна Павлова.

Предприети са необходимите мерки, съгласно процедурата за действие. Служителите са евакуирани от двете сгради, докато тече проверката, но вече са се върнали на работните си места.

От полицията не уточняват дали имейлите са съдържали заплахи за поставени взривни устройства.

Пореден сигнал за взривно устройство предизвика проверка в Съдебната палата в Хасково. Предупреждението е получено в 11:50 часа на електронната поща на Районния съд, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково, цитирани от БТА.

Служителите и посетителите в помещаващите се в палатата институции са били изведени, след което е била предприета проверката по протокол. Взривно устройство не е намерено, уточниха от полицията.

Последната серия подобни заплахи в област Хасково, в които сред обектите бе и Съдебната палата, бе на 7 октомври.

По-рано днес сигнали за взривни устройства бяха получени в Разград, Ловеч и Благоевград.