Андрей Гюров: Предстоят ни трудни времена. Оставам близо до всички

Време е, обаче, да започнем да лекуваме разделенията си, каза стигналият до балотаж кандидат за президент

Предстоят ни трудни времена - това предупреждение отправи в социалните мрежи Андрей Гюров след като ЦИК публикува на сайта си резултатите от 100% обработени изборни протоколи. И въпреки че изгуби президентската надпревара от Илияна Йотова, той обеща да остане близо до всички българи. Приемам резултатите, каза кандидатът за държавен глава.

Обръщението си към избирателите той започна с благодарност към всички, които упражниха правото си на глас, както и на всички, които подкрепиха него и Георги Кандев, които повярваха и застанаха до тях. "Благодаря и на хората, които направиха различен избор. Защото демокрацията означава преди всичко уважение към свободната воля на всеки човек", добавя още Гюров..

Приемам резултатите с уважение към решението на българските граждани, категоричен е той.

Гюров се обърна и към разочарованите от крайния резултат, посочвайки, че е наясно с вложените от тях надежда, усилия и вяра вложихте. "Нищо от това не е напразно. Време е, обаче, да започнем да лекуваме разделенията си. Твърде дълго живеем разделени. Твърде дълго гледаме един на друг през политическите си различия, вместо да виждаме онова, което ни свързва. А ни свързва много повече, отколкото ни разделя. Нашият общ дом. Нашето бъдеще и това на децата ни", заявява бившият служебен премиер.

"Предстоят ни трудни времена. Времена, в които ще имаме нужда един от друг повече от всякога. В които трябва да сме единни, да не се примиряваме със страха и несигурността, да изискваме от държавата най-важното - да защитава живота, сигурността и достойнството ни. Защото държавата трябва да съществува заради хората. Не обратното", категоричен е Гюров.

Той е уверен, че България ще случи своето истинско обединение и че този момент не е толкова далеч, колкото ни изглежда в момента. "Вярвам в България, която е все по-единна у дома и все по-силна в сърцето на Европа. България, в която никой не трябва да се страхува от утрешния ден", пише още в обръщението му.

Гюров напомня, че кампанията и изборите приключиха, но не и нашата отговорност един към друг.

"Големите изпитания за нас, като общество, тепърва предстоят. Повече от всякога е важно да сме бдителни. Когато всички институции са в едни ръце, гражданската съвест и активност е последната преграда пред абсолютната власт", предупреждава той.

"Никога няма да спра да вярвам в България. И най-вече - в българските граждани. Знам, че сте наистина загрижени за страната ни. В това ме убедиха хилядите срещи и разговори през последните месеци.

Оставам близо до всички. Благодаря Ви от сърце", завършва публикацията на кандидата за президент, който достигна до балотажа срещу Илияна Йотова.