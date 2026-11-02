Депутатите питат кандидатите за ВСС за качествата на бъдещия главен прокурор

Започна изслушването на номинираните за кадровия орган

Правната комисия в Народното събрание започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на Народното събрание. То ще продължи до четвъртък.

Днес изслушват първите четирима, които са номинирани за Съдийската колегия - Анета Антонова, Евгений Стайков, Емил Дечев и Васил Пандов. Утре са девет.

Кандидатите за ВСС от парламентарната квота са 21. 13 от тях са за Съдийската колегия, а 8 за Прокурорската. Изслушването се провежда по азбучен ред по собствено име, съобщи шефката на правната комисия проф. Янка Тянкова. Всеки кандидат има 30 минути да представи концепцията си, а после са въпросите.

Първа започна доц. Анета Антонова, която беше представена от Димитър Петров от "Прогресивна България". Тя посочи, че ВСС трябва да се ръководи от високи стандарти. ВСС е длъжен да дава бърз отпор на всяко посегателство върху независимостта на всеки съдия. Наличието на корупция и търговия с влияние в съдебната власт е разрушително, посочи доц. Антонова. Тя изтъкна, че при всеки опит за накърняване на неговата независимост, съдията е длъжен да информира компетентните органи.

Изтъкна още, че неформалните кръгове на влияние "Осемте джуджета" и "Нотариуса" са функционирали като паралелна система. ВСС дължи на обществото осветляване на всички замесени лица.

Посочи, че командироването, с което се избягват конкурсите, е дълбоко несправедливо. Процедурата по атестиране трябва да престане да бъде формална. Хроничното забавяне на конкурсите ерозира доверието в системата, посочи още доц. Антонова. Порочната практика изборът на административен ръководител да се мотивира с шаблонни фрази, трябва да бъде преодоляна, добави кандидатката. Тя очаквала, че темата за натовареността ще намери място в новия ВСС. Според нея трябвало да се преодолеят разликите в натовареността на съдилища от едно и също ниво. За командироването каза, че решението е провеждането на ритмични конкурси, така щяла да отпадне необходимостта от него. И пое личен ангажимент, че ще практикува прозрачност, ще се отчита, ще сигнализира при натиск. И обеща, ако бъде избрана, да представя годишен отчет като член на ВСС.

На писмените въпроси, тя отговорила в обем на 54 страници.

Проф. Олга Борисова от ПБ я попита как ще преценява натовареност, като не е упражнявала тази професия. Доц. Антонова изтъкна, че освен преподавател повече от 20 години е и адвокат. Също така посочи, че идеята на Консултативния съвет на ЕС е дори хората в тези съвети дори да не се юристи.

Рая Назарян от ГЕРБ я попита много или малко са българските съдии, прокурори и следователи съобразно броя на делата и на населението.

Доц. Антонова посочи, че според ЕК имаме най-голям брой съдии спрямо населението и препоръча да се направи анализ. "От една страна казваме имаме много голям брой съдии, а от друга - говорим за прекомерна натовареност, но без анализ и прибързани мерки - ще се задълбочи проблема", посочи Антонова.

Надежда Йорданова от ДБ я попита откъде познава Матей Матев от Фонда за гарантиране на влоговете и как е попаднала в Управителния съвет на фонда. Доц. Антонова каза, че била посочена за УС от Матей Матев съвместно с проф. Валери Димитров, а също така преподавала повече от 20 години банково право. Назначена била през 2023 г. и когато е станала член на УС на фонда, в банката нямало нищо.

Велислав Величков от ПП зададе въпрос на какви критерии ще държи, когато избира председатели на ВКС, ВАС и главен прокурор. Кандидатката изброи почтеност, независимост, професионална компетентност, борба с корупцията. Според нея бъдещите кандидати трябва да отговарят на тези качества, а процедурата трябвало да бъде много подробна, в момента била много повърхностна. Според нея хората, които ще заемат тези позиции, трябва да са от системата.

Петър Петров от "Възраждане" я попита кой ще проверява за корупционните рискове, както предлага в концепцията си. "Много следва да се внимава как ще се прилагат дисциплинарните производства", посочи тя. Според нея трябва да има експертен съвет към ВСС, който в резултат на анализ да установи корупционните рискове. Един от проблемите бил свързан с ръчното разпределение на делата и дали по този начин не се търсел удобния съдия.

Доц. Антонова посочи, че в концепцията си предлага да има и говорител на ВСС.

Тя беше попитана и какво мисли за "мек ветинг" (реподбор на кадрите). Припомни, че "ветинг" е имало в Косово и Албания, но там съдиите били 400. "Може би бих приела "мек ветинг" по отношение на административните ръководители", обясни тя.

Стою Стоев от ПП я попита дали е имала контакти със Сотир Цацаров, Георги Чолаков и Борислав Сарафов и като адвокат дали се е сблъсквала с кръга на Нотариуса и Пепи Еврото.

Не съм имала контакти, категорична беше тя.

От отговорите й на въпроси стана ясно, че в момента дъщеря й се обучава в НИП за младши съдия и увери, че ще се отзовава, когато решава за нейното назначаване.

След доц. Антонова беше изслушан доц. Васил Пандов, който доскоро беше депутат от ПП. Той посочи, че нарушеното обществено доверие и липсата на защита спрямо съдиите

Той посочи, че страната ни сред държавите с най-много съдии - 34,6 на 100 хил., като средно за Европа е 17 на 100 хил. "Ние сме свръх обезпечени със съдии, имаме най-доброто финансиране и страната ни заема първите позиции по бързината на делата, но големият проблем е възприятието за независимост на нашите съдии", посочи той. И изтъкна, че правилата се прилагат формално и даде за пример временните комисии за Нотариуса и конкурсите - субективни, понякога само един кандидат, имало изтичане на задания. И посочи, че неговите студенти не вярвали в обективността на конкурсите.

По думите му ВСС можел да изготви механизми за взаимодействие и когато има данни за дисциплинарни нарушения ВСС да изпълни своите правомощия.

Той предложи конкурсните комисии да се отворят и в тях да има и един представител на адвокатурата. Според него нямало никакъв контрол как се оценява. Относно конкурсите за младши съдии предлагал разширяване на обхвата на изпита. Развил четири етапа на изпита с писмена оценка и два устни. Предлага най-добрите във випуска в НИП да имат възможност да изберат длъжности. Според него трябвало да има и събеседване при конкурсите за повишаване. И той посочи, че командироването не трябва да бъде безкрайно, но то е свързано с конкурсите. Предлага санкциите обръщане на внимание и забележка "да не бъдат в ръцете на административните ръководители". По отношение на съдебната карта предлага споделени административни услуги, намаляване на щата на администрацията, но не и закриване на районни съдилища.

Пандов също така предлага да се разработи задълбочен механизъм за защита на независимостта на съдиите и да има постоянна комисия за тяхната независимост.

Димитър Петров от ПБ го попита дали не бива да има известно охлаждане на бивши депутати преди да бъдат номинирани за ВСС. "Ако бъда избран за ВСС няма да се поддам на натиск и ще се ръководя от конституцията и законите на страната", увери той. "Факт е, че съм бил член на политически кабинет на министерство, бил съм в Надзорния съвет на НЗОК. Именно публичната ми дейност е атестат за моята позиция. Имам достатъчна убеденост в каузите, на които вярвам. Изборът на кандидати чиято позиция е празен чек, може да се окаже, този чек да е попълнен от някого", каза той.

Той посочи, че не бива да се увеличават магистратите, но трябва да се намали администрацията. Например в съд с 2-ма съдии имало 11 души администрация.

Велислав Величков от ПП го попита какъв му е партийният статут в момента. Пандов обясни, че е предприел действия за прекратяване на партийното си членство.

Стефан Арсов от ГЕРБ зададе въпрос при какви условия би подал оставка, на което Пандов отговори, че би го направил, ако има действия, с които е нарушил закона.

Иван Вачев от ПБ го попита дали членството му в ПП е прекратено или само е замразено, защото на сайта на партия още било името му. Пандов уточни, че от подаването на заявлението членството му се прекратявало, но не знаел защо не е отразено на сайта.

Надежда Йорданова се поинтересува какъв трябва да е профила на главния прокурор. Според Пандов задължителен елемент е работата му по производствата, без да се коментира неговата независимост. "Безспорно при магистратите актовете са тяхната изява. Със сигурност трябва да се вземе предвид неговото кадрово развитие", посочи Пандов. То предлага да има анкети сред колеги на кандидата за главен прокурор и становище на адвокатурата. Също така трябвало да има разширена имуществена проверка.

Изслушването продължава с Евгений Стайков, който е номиниран от ПП, но неговата кандидатура беше първо предложена от Българската асоциация по европейско право и припознато от депутатите. Велислав Величков го представи като човек, които е минал цялата стълбица в съдебната система по един нормален начин - 30 години е бил съдия. Започва като младши съдия и завършва като зам.-шеф на ВКС, ръководител на Търговската колегия.

Самият Стайков обясни, че го мотивирала номинацията на Българската асоциация по европейско право, в която членуват върховни, конституционни съдии, съдии от съда на ЕС.