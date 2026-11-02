Дават 320 000 евро за реклама на българско вино през 2027 г.

Винопроизводители и организации от лозаро-винарския сектор ще могат да кандидатстват за общо 320 000 евро за популяризиране на вина в България и на чуждестранни пазари. Приемът на проектите ще бъде от 1 до 15 декември, а средствата са за информационни кампании в ЕС и реклама на вина в държави извън съюза.

Това става ясно от заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски от 29 октомври 2026 г.

Средствата са разпределени поравно между две интервенции - „Информиране в държавите членки" и „Популяризиране в трети държави". За всяка от тях са предвидени по 100 000 евро от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 60 000 евро от националния бюджет.

Първата интервенция е насочена към потребителите в Европейския съюз. Целта е да се повиши информираността за отговорната консумация на вино и рисковете от вредната употреба на алкохол, както и да се популяризират европейските схеми за вина със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ).

За финансиране могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел, работещи в лозаро-винарския сектор, признати организации на винопроизводители и техни асоциации, междупрофесионални организации и публични органи при определените условия.

Сред допустимите дейности са информационни кампании в печатни и електронни медии, изготвяне на рекламни и информационни материали, публикации в социалните мрежи, създаване на уеб платформи и организиране на дегустации. Подкрепа се предоставя и за други дейности, предвидени в Наредба №14.

Втората интервенция е предназначена за популяризиране на европейските вина на пазари извън ЕС. Подкрепа може да получат проекти за вина със ЗНП и ЗГУ, сортови вина без защитено наименование или географско указание, както и сертифицирани биологични вина.

Допустими кандидати са търговски дружества, чиято основна дейност е в лозаро-винарския сектор, признати организации и асоциации, междупрофесионални и професионални организации, както и публични органи при определените условия.

Финансиране може да се използва за рекламни кампании, участия в международни изложения, демонстрации, фестивали, бизнес срещи и други инициативи за представяне на европейските вина пред потребители и партньори на чуждестранните пазари.

И по двете интервенции помощта от ЕФГЗ може да покрие до 50% от допустимите разходи. Предвидена е възможност за допълнително национално финансиране до 30%, като при пълно използване на тази подкрепа кандидатите трябва да осигурят със собствени средства минимум 20% от разходите.

Заявленията се подават по електронен път. Държавен фонд „Земеделие" вече е публикувал в Системата за електронни услуги комплектите с документи за кандидатстване по двете интервенции.