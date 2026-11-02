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Министър Катя Ивкова към младите посланици на здравето: Вие сте бъдещите здравни дипломати и гордостта на България

Ваньо Стоилов
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Снимка: Министерство на здравеопазването

11 000 ученици, хиляди идеи и една обща кауза - здравето. С впечатляващо участие завърши 18-ото издание на Националния ученически конкурс "Посланици на здравето", който показа, че младите хора не просто говорят за здравословен начин на живот, а действат, за да го превърнат в реалност, къобщават от пресцентъра на здравното министерство.

По повод награждаването на финалистите министърът на здравеопазването Катя Ивкова поздрави учениците за тяхната енергия, креативност и желание да променят средата около себе си.

"Вие сте пример за всички нас за това какво можем да постигнем, когато вярваме в идеите си и действаме заедно. За мен вие сте бъдещите здравни дипломати и гордостта на България", заяви министър Ивкова.

Тя подчерта, че през своите 18 издания конкурсът се е превърнал в много повече от ученическа надпревара - в обща кауза, която обединява деца, учители, родители и институции.

"Особено вдъхновяващо е да виждаме как младите хора превръщат знанията си в инициативи, а идеите си - в конкретни промени", посочи здравният министър.

Чрез спорт, движение, творчество и грижа за природата учениците показват, че здравето има много измерения, а добрите навици започват с личния пример. Министър Ивкова открои и значението на грижата за физическото и психичното здраве още от ранна възраст.

Тя благодари на учителите, родителите и партньорите на Министерството на здравеопазването за подкрепата и подчерта, че признание заслужава всеки ученик, вложил усилия и вдъхновение в своя проект.

"Нека здравето бъде ваш съзнателен избор, а желанието ви да правите света по-добър - ваше постоянно вдъхновение", пожела министър Ивкова.

Конкурсът се реализира в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Офиса на Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи, обобщават от пресцентъра.

Снимка: Министерство на здравеопазването

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