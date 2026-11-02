Лили Иванова поздрави Йотова за изборната победа

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Уважаема госпожо Илияна Йотова, приемете моите поздравления за избора Ви за президент на Република България! Така примата на българската естрада Лили Иванова поздрави във фейсбук Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори.

"Здраве, щастие и още много, много успехи в работата Ви за нашата прекрасна, красива България!

С цялото си уважение,

Лили Иванова", пише още певицата, която бе в инициативния комитет, издигнал кандидатурите за президент и вицепрезидент на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 57,566% от гласовете, гласят резултатите от втория тур при 100% преброени протоколи, публикувани от ЦИК. Андрей Гюров и Георги Кандев са с 39,483 на сто.