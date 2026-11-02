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Започнаха ремонти за 2.2 млн. лв. на три читалища край Свищов

Дима Максимова

[email protected]

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Снимка: Община Свищов

Община Свищов даде официален старт на строително-монтажните работи по три мащабни проекта за енергийно обновяване, реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на народните читалища в селата Българско Сливово, Драгомирово и Морава.

Общата стойност на инвестицията възлиза на 2 224 119 евро, като средствата са изцяло осигурени целево по Закона за държавния бюджет.

Над 1 млн. ще бъдат вложени в обовяването на читалище „Възраждане" в село Българско Сливово. Проектът включва цялостна топлоизолация, подмяна на дограма, изграждане на вентилационна и отоплителна инсталация и монтиране на фотоволтаична система, ново санитарно-хигиенно помещение достъпно за хора с увреждания.

С 664 679  евро ще се реновира читалище „Светлина – 1911" в с. Морава. Сред предвидените дейности са ремонт и изолация на покрива, нова фасада, PVC дограма, инверторна климатична система, достъпна архитектурна среда;

За читалище  „Просвета – 1912 г.", с. Драгомирово  са предвидени 511 292 евро. Дейностите обхващат топлоизолация на покрива и фасадата, подмяна на дограма и врати, LED осветление, специализирани съоръжения за хора с увреждания и др.

 „Българските читалища винаги са били стълбове на просветата, съхранявали българския дух и традиции през вековете. Символично е, че веднага след празника на нашите просветители и книжовници, ние правим реална и голяма крачка към бъдещето на тези духовни огнища. Младите хора са мостът между поколенията и вярвам, че съвременните условия, които създаваме в тези обновени сгради, ще привлекат младежите по места за активно участие в културния живот на общината", каза кметът на община Свищов д-р Генчо Генчев.

Ремонтите са част от дългосрочната стратегия на общинското ръководство за модернизация на културната инфраструктура. От 2020 година насам Община Свищов вече успешно обнови сградния фонд на пет читалища в селата Вардим, Ореш, Царевец, Овча могила и Козловец, припомнят от местната управа.

Снимка: Община Свищов
Снимка: Община Свищов
Снимка: Община Свищов
Снимка: Община Свищов
Снимка: Община Свищов
Снимка: Община Свищов
Снимка: Община Свищов
Снимка: Община Свищов
Снимка: Община Свищов

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Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента